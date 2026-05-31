Aurelien Tchouameni'den Valverde için açıklama!

Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni, takım arkadaşı Federico Valverde ile yaşadığı sorun ile ilgili konuştu.

calendar 31 Mayıs 2026 18:06 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de takım arkadaşı Federico Valverde ile sorun ve tartışma yaşayan Aurelien Tchouameni, yaşananlarla ilgili konuştu.

Fransız orta saha oyuncusu, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Elbette bir şeyler oldu ama medya bu olayı çok abarttı. Her türlü saçmalığı okudum. Kavga, yumruk... Bunlar yaşanmadı. Ayrıntılara girmeyeceğim. Fede ile ortak bir hedefimiz var. Real Madrid için şampiyonluklar kazanmak. Bir sorun yok." dedi.

YAŞANAN OLAY

Real Madrid'de Tchouameni ve Valverde, mayıs ayının başında antrenmanda ve soyunma odasında tartışma yaşamıştı.

İspanyol devi, soruşturma sürecinin ardından iki futbolcuya da 500'er bin euro para cezası vermişti.

