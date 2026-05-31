Galatasaray'da Arda Ünyay için kiralık planı

Arda Ünyay'ın Galatasaray'da yeterince süre bulma şansı transferler ile birlikte azalacak. Bu nedenle kiralanması gündemde.

calendar 31 Mayıs 2026 10:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da genç stoper Arda Ünyay için farklı bir plan gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmalarının önemli başlıklarından biri savunma hattı olurken, yapılacak olası takviyenin mevcut rotasyondaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Teknik heyetin, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gibi tecrübeli isimlerin yanında yeni sezonda savunma alternatiflerini artırmak istediği öğrenildi. Bu durumun, genç oyuncu Arda Ünyay'ın A takımda düzenli süre bulma ihtimalini azaltabileceği değerlendiriliyor.

KİRALIK GİDEBİLİR

Galatasaray yönetiminin, 19 yaşındaki stoperin gelişimini yakından takip ettiği ve oyuncunun daha fazla maç temposu kazanması için kiralık formülünü masaya alabileceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılılar, Arda Ünyay'ın potansiyelinden memnun olsa da genç savunmacının kulübede kalması yerine düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesini daha doğru bir adım olarak görüyor.

ANKARAGÜCÜ'NDEN GELMİŞTİ

Arda Ünyay, 11 Şubat 2025'te MKE Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.

Arda Ünyay, 2025/26 Süper Lig sezonunda Galatasaray formasıyla 8 maçta görev aldı, 1 kez ilk 11'de başladı ve toplam 205 dakika sahada kaldı. Genç savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta 36 dakika süre aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
