Galatasaray'da Arda Ünyay için kiralık planı

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da genç stoper Arda Ünyay için farklı bir plan gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmalarının önemli başlıklarından biri savunma hattı olurken, yapılacak olası takviyenin mevcut rotasyondaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
Teknik heyetin, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gibi tecrübeli isimlerin yanında yeni sezonda savunma alternatiflerini artırmak istediği öğrenildi. Bu durumun, genç oyuncu Arda Ünyay'ın A takımda düzenli süre bulma ihtimalini azaltabileceği değerlendiriliyor.
KİRALIK GİDEBİLİR
Galatasaray yönetiminin, 19 yaşındaki stoperin gelişimini yakından takip ettiği ve oyuncunun daha fazla maç temposu kazanması için kiralık formülünü masaya alabileceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, Arda Ünyay'ın potansiyelinden memnun olsa da genç savunmacının kulübede kalması yerine düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesini daha doğru bir adım olarak görüyor.
ANKARAGÜCÜ'NDEN GELMİŞTİ
Arda Ünyay, 11 Şubat 2025'te MKE Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.
Arda Ünyay, 2025/26 Süper Lig sezonunda Galatasaray formasıyla 8 maçta görev aldı, 1 kez ilk 11'de başladı ve toplam 205 dakika sahada kaldı. Genç savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçta 36 dakika süre aldı.
