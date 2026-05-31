Galatasaray'dan indirim teklifine ret: 'Düşünmüyoruz!'

Galatasaray'ın Girona'dan 23 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla'nın opsiyonu kullanılmamış ve oyuncu İspanyol ekibine geri dönmüştü.
Bu sezon La Liga'da küme düşen Girona'nın Galatasaray'a indirim yapabileceğini söylediği, ancak yönetimin bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi.
22 yaşındaki Kolombiyalı, Galatasaray formasıyla 7 lig maçına çıkarken, sahada kaldığı 155 dakikada skor katkısı sunamadı.
Oynadığı 2 kupa maçında da 180 dakika sahada kalmasına karşın gol veya asist yapamadı.
