Amatör liglerden Şampiyonlar Ligi finaline! David Raya'nın masalsı yükselişi!

Arsenal'in İspanyol kalecisi David Raya, cumartesi günü Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbol dünyasının en sıra dışı kariyer hikâyelerinden birine de imza atıyor.



30 yaşındaki file bekçisi, amatör lig seviyesinden Şampiyonlar Ligi finaline yükselen yalnızca üçüncü futbolcu olmaya hazırlanıyor. Daha önce bu başarıyı Liverpool ile 2005 yılında kupayı kazanan Steve Finnan ve Manchester United'ın 2011 final kadrosunda yer alan Chris Smalling yaşamıştı.



MACCLESFIELD'DAN AVRUPA'NIN ZİRVESİNE



Raya'nın hikayesi Eylül 2014'te başladı. O dönem Blackburn Rovers'tan kiralık olarak National League ekiplerinden Southport'a gönderilen genç kaleci, Macclesfield Town karşısında oynanan ve 3-0 kaybedilen mücadelede görev yaptı.



Moss Rose Stadı'nda 1.500'den az seyircinin önünde oynanan o karşılaşma, yıllar sonra onu Avrupa futbolunun en büyük sahnesine taşıyacak yolculuğun başlangıcı oldu.



Southport'un eski yardımcı antrenörü Paul Carden, Raya'nın gelişimini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:



"Kimsenin bunu öngörebileceğini sanmıyorum. Tamamen şaşırmazdınız belki ama üzerine bahis oynayacağınız bir şey de değildi."



CESUR KARARLARLA GELEN BAŞARI



İspanya'nın Cornella altyapısında yetişen Raya, henüz 16 yaşındayken ülkesini terk ederek Blackburn Rovers'a katıldı.



Ancak İngiltere'ye geldiğinde önünde Paul Robinson, Jake Kean ve Simon Eastwood gibi isimler bulunuyordu. Düzenli forma şansı bulamayacağını anlayan genç kaleci, kariyerinin en kritik kararlarından birini verdi ve üç lig aşağıya inerek Southport'a kiralandı.



Bu tercih, kariyerinin dönüm noktası oldu.



Carden, genç kalecinin karakterine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Pek çok genç oyuncu amatör liglere gidip çamura bulanmak istemez. Gelişim liglerinin konforunu tercih ederler. Ama David farklıydı."



AYAĞIYLA OYUN KURAN KALECİ



Southport günlerinde Raya'nın en dikkat çeken özelliği ayak hakimiyetiydi.



Bugün modern futbolun vazgeçilmezlerinden biri olan geriden oyun kurma becerisi, o dönemde alt liglerdeki kaleciler arasında oldukça nadir görülüyordu.



Carden, Kidderminster karşısında oynanan bir maçı şu sözlerle anlattı:



"Maçın sonlarında top ona geldi. İki forvet baskı yapıyordu. Herkes topu uzaklaştırmasını bekliyordu ama o rakibini çalımladı ve sakin şekilde beke oynadı. Kulübede hepimizin yüreği ağzımıza gelmişti."



Tecrübeli çalıştırıcı, Raya'nın baskı altında dahi özgüvenini kaybetmediğini belirterek şöyle devam etti:



"Bu kibir değildi. Sadece olağanüstü bir özgüvendi. Aynı zamanda çok mütevazı ve çalışkan bir karaktere sahipti."



DERBY COUNTY MAÇI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ



Raya'nın Southport kariyerindeki son maçı aynı zamanda yeteneğini tüm İngiltere'ye gösterdiği karşılaşma oldu.



FA Cup üçüncü turunda Championship temsilcisi Derby County'ye karşı forma giyen genç kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını uzun süre ayakta tuttu.



Southport mücadeleyi yalnızca uzatma dakikalarında kullanılan penaltıyla kaybetti.



Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Raya için bu maç adeta bir dönüm noktasıydı.



Carden o günü şöyle anlattı:



"O maçta öyle kurtarışlar yaptı ki artık onun daha üst seviyelere ait olduğunu düşündük. Derby'nin kalesine geçseydi bile sırıtmazdı."



BLACKBURN'DE YÜKSELİŞ BAŞLADI



Southport dönüşünün ardından Blackburn formasıyla Championship'te süre almaya başlayan Raya, kulübün 2017 yılında League One'a düşmesinin ardından as kaleci olma fırsatı yakaladı.



İspanyol file bekçisi kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve Blackburn'ün yeniden Championship'e yükselmesinde önemli rol oynadı.



O dönem Blackburn'de Raya'nın yedeği olan Jayson Leutwiler, Arsenal taraftarlarının bugün alışık olduğu kurtarışları yıllar önce gördüğünü söyledi:



"Bazı kurtarışları görünce bunun 10 denemede bir gerçekleşebileceğini düşünürdünüz. Ama bunu sezon boyunca defalarca yapıyorsa bunun tesadüf olmadığını anlarsınız."



BRENTFORD'DAN ARSENAL'E



Raya'nın yükselişi 2019 yılında Brentford'a yaptığı 3 milyon sterlinlik transferle devam etti.



Brentford'daki başarılı performansının ardından önce kiralık olarak Arsenal'e katılan İspanyol kaleci, daha sonra 27 milyon sterlinlik anlaşmayla bonservisiyle Londra ekibine transfer oldu.



Arsenal formasıyla Premier Lig'in en güvenilir kalecilerinden biri haline gelen Raya, İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 şampiyonluğu yaşayan kadrosunda da yer aldı.



"KİMSENİN YAZAMAYACAĞI BİR HİKAYE"



Macclesfield karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetten yıllar sonra Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Raya, futbolun en ilham verici hikayelerinden birinin kahramanı oldu.



Southport'taki eski hocası Paul Carden, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



"Southport'ta onunla yolu kesişen herkes onun adına çok mutlu. Bu tamamen kendi emeğinin ve karakterinin sonucu."



"Kimsenin yazamayacağı türden bir hikâye. Belki de bu yüzden bu kadar güzel."



