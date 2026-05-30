Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için resmi temas!

Fenerbahçe'de başkanlık seçim süreci devam ederken, transfer çalışmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibi, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferini sonuçlandırmak için harekete geçti.



PAZARTESİ GÜNÜ KRİTİK ZİRVE



Haberde, Aziz Yıldırım'ın ekibinin, Kosovalı santrforun kulübü Mallorca ile pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Mallorca ile 37 maça çıkan Muriqi, 23 gol 1 asistlik performans sergiledi.



