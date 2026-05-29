Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, İspanyol devinin yeni teknik direktörü olmak üzere sözleşmesini imzaladı.
3 YILLIK İMZA
The Athletic'in haberine göre, 63 yaşındaki Portekizli teknik adamın geçen hafta imzayı attığı ve Haziran 2029'a kadar geçerli bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Mourinho'nun resmi açıklamasının ise 7 Haziran'daki başkanlık seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bir numaralı tercihi olan Mourinho, böylece 2013 yılında ayrıldığı Santiago Bernabeu'ya 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
Başkanlık seçimlerinde Perez'in rakibi olan yenilenebilir enerji girişimcisi Enrique Riquelme, Mourinho'nun kendi tercihi olmadığını açıklasa da kulislerde mevcut başkanın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınına göre Mourinho'nun teknik ekibi ve yaz transfer dönemi planlamaları için çalışmalar şimdiden başladı.
BENFICA'DAN AYRILIK KARARI
Mourinho, daha önce yaptığı açıklamada Benfica'dan sözleşme uzatma teklifi aldığını doğrulamıştı. Ancak deneyimli teknik adamın sezon sona ermeden önce kulüp içindeki bazı isimlere ayrılık kararını bildirdiği aktarıldı.
Benfica'nın da Mourinho'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı, listenin üst sıralarında Marco Silva'nın yer aldığı ifade edildi.
PEREZ'İN BÜYÜK HAMLESİ
Mourinho tercihi doğrudan Florentino Perez tarafından yapıldı. Daha önce göreve getirilen Xabi Alonso sürecinin aksine, bu kez kararın bizzat Perez tarafından yönlendirildiği kaydedildi.
Mourinho dışında Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ve Didier Deschamps gibi isimlerin de gündeme geldiği belirtildi.
İLK DÖNEMİNDE NELER YAPTI?
Jose Mourinho, Real Madrid'deki ilk döneminde 2010 ile 2013 yılları arasında görev yaptı. Bu süreçte 3 yerel kupa kazanan Portekizli teknik adam, özellikle 2011-12 sezonunda elde ettiği La Liga şampiyonluğu ile kulüp tarihine geçti.
Mourinho yönetimindeki Real Madrid, o sezon topladığı rekor puanla şampiyonluğa ulaşmış ve Barcelona'nın hakimiyetine son vermişti.
BERNABEU'DA YENİ DÖNEM
Üst üste ikinci sezonunu da büyük bir kupa kazanamadan tamamlayan Real Madrid'de gözler artık Mourinho dönemine çevrildi. Başkan Florentino Perez'in, takım içindeki dengeleri yeniden kurması ve kulübe mücadele ruhu kazandırması için deneyimli teknik adama güvendiği ifade ediliyor.
Mourinho'nun dönüşü taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, İspanyol basınında bu hamlenin kısa vadede olumlu sonuçlar verebileceği ancak uzun vadede yeni tartışmaları da beraberinde getirebileceği yorumları yapılıyor.
Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı
Real Madrid, Benfica'dan ayrılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho'nun resmen açıklanması için Real Madrid'deki başkanlık seçiminin sonucu bekleniyor.
Real Madrid'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, İspanyol devinin yeni teknik direktörü olmak üzere sözleşmesini imzaladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'a teklif
-
9
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
-
8
Bernardo Silva için fark 10 milyon Euro!
-
7
Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda
-
6
Galatasaray'a dev gelir kapıda
-
5
Galatasaray'dan Marc Casado markajı!
-
4
Vincenzo Montella'dan geleceği için açıklama!
-
3
Liverpool'da bedelsiz veda: Konate
-
2
Xabi Alonso, Arda Güler'i istiyor
-
1
Galatasaray'da ayrılık talebi: "Başladığım yere döneyim"
- 17:36 Beşiktaş'tan resmi teklif: Agustin Rossi
- 17:24 Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı
- 16:57 Jürgen Klopp'tan Suudilere ret!
- 16:50 Iga Swiatek, Fransa'da tur atladı
- 16:46 Atletico Madrid'den 100 milyon euro'ya ret!
- 16:40 Işık Koşaner, Fransa'da gençlerde ana tabloya yükseldi
- 16:34 JL Bourg, EuroLeague'ye katılmıyor!
- 16:20 Atletico Madrid'de zor hedef: Reijnders
- 15:50 Charlotte'den Zaha yerine Maximin!
- 15:42 Tuncay Şanlı başkanlık için harekete geçti
- 15:38 Domenico Tedesco, Bologna'ya imza atıyor
- 15:29 Noa Lang için Galatasaray'a indirim yok!
- 15:02 Trabzonspor'a Belçika'dan yeni kanat!
- 14:58 Gaziantep'e 19'luk Rumen maestro
- 14:53 Kocaelispor'un planı: Smolcic yerine Ali Aytemur
- 14:50 Konyaspor, PSV ile pazarlık masasında
- 14:45 Samsunspor, 'kral' için tüm şartları zorluyor!
- 14:40 Göztepe'ye Japon sağ bek: Sugawara
- 14:38 Lakers'a Kyrie Irving takası konusunda kötü haber
- 14:37 Trail Blazers, Giannis Antetokounmpo için ciddi hamle hazırlığında
- 14:34 Trabzonspor'dan Zubkov'a şartlı izin
- 14:34 NBA'in yeni 3-2-1 Draft Lotaryası sistemi resmen açıklandı
- 14:33 Ayo Dosunmu'nun Timberwolves'ta kalması bekleniyor
- 14:32 Pistons, Jalen Duren'a maksimum sözleşme vermeyebilir
- 14:28 Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için dev tekliflere ret!
- 14:26 Brooklyn Nets, Austin Reaves için devreye girebilir
- 14:25 Trabzonspor'un Onana planı ortaya çıktı!
- 14:24 Robinson'ın serçe parmağı kırıldı, oynamak için kendini zorlayacak
- 14:18 Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi
- 14:14 ABD'de Türkiye yorumu: "Gizli favori"
- 14:08 Okan Buruk'un Wilfried Singo kararı
- 13:59 Vincenzo Montella'yı bekleyen zorlu seçim!
- 13:47 Aziz Yıldırım, transfer için tarih verdi
- 13:40 Dünya Kupası'nda 964 maçta 2720 gol
- 13:38 Okan Buruk'tan Nhaga'ya yeni plan
- 13:36 Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı
- 13:30 Galatasaray ve Göztepe arasında transfer gelişmesi!
- 13:27 Can Uzun'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
- 13:24 Zeynep Sönmez, çiftler maçından çekildi!
- 13:17 Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu El-Hadary
- 13:15 Galatasaray'a RAMS Park'tan ekstra 10 milyon dolar!
- 13:13 Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkacak
- 13:07 PSG ikinci, Arsenal ilk kupasını istiyor
- 12:57 Montella: "Hayallerimiz büyük olmalı"
- 12:47 Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması
- 12:38 Altay'da Ahmet Nur Çebi sürprizi!
- 12:37 Galatasaray'dan ezeli rakiplerine görülmemiş fark!
- 12:25 Vincenzo Montella'dan geleceği için açıklama!
- 12:21 Galatasaray'a Ugarte mesajı: "Yeniden görüşelim"
- 12:20 Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG - Arsenal
- 12:10 Lazio'dan Galatasaraylı yıldıza kanca: 15 milyon Euro!
- 11:58 İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a söz
- 11:42 Galatasaray'da ayrılık talebi: "Başladığım yere döneyim"
- 11:37 Beşiktaş ile Galatasaray, yarı final için karşılaşacak!
- 11:32 Beşiktaş'ta sol beke Oso
- 11:18 Marco Asensio'nun talipleri artıyor
- 11:12 İsmail Yüksek'e İngiliz kancası
- 11:10 Galatasaray'a dev gelir kapıda
- 11:05 Beşiktaş'a Joe Gomez'de Unai Emery engeli!
- 11:00 Galatasaray'dan Marc Casado markajı!
Jose Mourinho, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzaladı
Atletico Madrid'den 100 milyon euro'ya ret!
Atletico Madrid'de zor hedef: Reijnders
Joao Pedro'dan Cole Palmer'e büyük övgü
Liverpool'da bedelsiz veda: Konate
Juventus'tan Mateta için hamle hazırlığı
Xabi Alonso, Arda Güler'i istiyor
Napoli, Allegri ile anlaştı!
Bayer Leverkusen, Oliver Glasner'i istiyor!
Bernardo Silva için Barcelona iddiası!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30