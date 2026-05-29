Atletico Madrid'den 100 milyon euro'ya ret!

Atletico Madrid, Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Julian Alvarez'den 120-130 milyon euro bonservis bekliyor.

calendar 29 Mayıs 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Barcelona'nın Julian Alvarez için yaptığı teklifi geri çevirmeye hazırlanıyor.

100 MİLYON EURO TEKLİF

Barcelona, Arjantinli yıldızın transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı ve 100 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

ATLETICO GERİ ÇEVİRECEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Atletico Madrid, Barcelona'dan gelen bu teklifi geri çevirmeye hazırlanıyor.

Atletico Madrid, 26 yaşındaki yıldızı için 120-130 milyon euro bonservis bekliyor.

GİRİŞİMLER SÜRECEK

Barcelona'nın takıma katılmaya istekli olan Julian Alvarez için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
