Atletico Madrid'den 100 milyon euro'ya ret!

Atletico Madrid, Barcelona'nın Julian Alvarez için yaptığı teklifi geri çevirmeye hazırlanıyor.



100 MİLYON EURO TEKLİF



Barcelona, Arjantinli yıldızın transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı ve 100 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



ATLETICO GERİ ÇEVİRECEK



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Atletico Madrid, Barcelona'dan gelen bu teklifi geri çevirmeye hazırlanıyor.



Atletico Madrid, 26 yaşındaki yıldızı için 120-130 milyon euro bonservis bekliyor.



GİRİŞİMLER SÜRECEK



Barcelona'nın takıma katılmaya istekli olan Julian Alvarez için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.



Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.



