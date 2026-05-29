Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi

Trabzonspor, eski stoperi Ahmetcan Kaplan'ı takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Ancak oyuncunun istediği maaş pahalı geldi.
Bordo-mavililerin yerli adayları arasında adı bulunan oyuncuya 2.5 milyon euro yıllık garanti ücret talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin yönetimi ise Ahmetcan Kaplan'a yıllık 1 milyon 600 bin euroluk bir teklif sunduğu vurgulandı.
Ancak genç savunmacı ve babası bu rakamı yeterli bulmadı. Ahmetcan'ın Trabzonspor Yönetimi'nden yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş ve başarı bonusları talep ettiği vurgulandı.
GÖRÜŞMELER TIKANDI
Bu gelişmelerin ardından görüşmeler tıkanırken, genç stoperin ilk önerilen rakamı kabul etmesi halinde bonservisini elinde bulunduran Ajax Kulübü'yle temaslara başlanacak.
AJAX, 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için bonservis beklentisi ise 4-4.5 milyon euro civarında olduğu vurgulandı.
Geçen sezonu kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de geçiren 23 yaşında 1.89 boyundaki Ahmetcan, 33 karşılaşmada görev yaptı, 3 gollük katkı sağladı.
