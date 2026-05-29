Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi

Trabzonspor, eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Ancak genç stoperin talep ettiği maaş nedeniyle taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

calendar 29 Mayıs 2026 14:18
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, eski stoperi Ahmetcan Kaplan'ı takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Ancak oyuncunun istediği maaş pahalı geldi.

Bordo-mavililerin yerli adayları arasında adı bulunan oyuncuya 2.5 milyon euro yıllık garanti ücret talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin yönetimi ise Ahmetcan Kaplan'a yıllık 1 milyon 600 bin euroluk bir teklif sunduğu vurgulandı.

Ancak genç savunmacı ve babası bu rakamı yeterli bulmadı. Ahmetcan'ın Trabzonspor Yönetimi'nden yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş ve başarı bonusları talep ettiği vurgulandı.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Bu gelişmelerin ardından görüşmeler tıkanırken, genç stoperin ilk önerilen rakamı kabul etmesi halinde bonservisini elinde bulunduran Ajax Kulübü'yle temaslara başlanacak.

AJAX, 4.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için bonservis beklentisi ise 4-4.5 milyon euro civarında olduğu vurgulandı.

Geçen sezonu kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de geçiren 23 yaşında 1.89 boyundaki Ahmetcan, 33 karşılaşmada görev yaptı, 3 gollük katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
