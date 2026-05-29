Brooklyn Nets, Austin Reaves için devreye girebilir

Los Angeles Lakers ile yeni sözleşme imzalaması beklenen Austin Reaves'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.



ESPN kaynaklarına göre Brooklyn Nets, bu yaz Reaves için ciddi şekilde takip edilmesi gereken ekiplerden biri konumunda.



Nets'in maksimum kontrat seviyesinde bir oyuncuya teklif yapabilecek maaş boşluğuna sahip olması ve 2027 yılı birinci tur draft hakkını kontrol etmiyor oluşu, kulübün yeniden yapılanma sürecini hızlandırma isteğini artırıyor.



Lig çevrelerinde Reaves'in piyasa değerinin beş yıl için yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde oluşacağı düşünülüyor. Bu rakam, oyuncunun teorik maksimum kontratı olan 239 milyon doların altında kalıyor.



Bir Doğu Konferansı scout'u ESPN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İlk yıl maaşının 30 milyon dolarlarla başlaması yerine 40 milyon dolarlarla başlamasına şaşırmam. Ancak Lakers'ın onu takımda tutması gerekiyor ve bildiğimiz kadarıyla Reaves de orada kalmak istiyor. Bu yüzden sonunda orta yol bulunacaktır."



Reaves, baldır sakatlığı yaşamadan önce All-Star adayları arasında gösteriliyordu.



Başarılı guard, sezon boyunca oynadığı 51 maçta 23.3 sayı, 4.7 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı.



2023 yazında imzaladığı 4 yıl ve 53.8 milyon dolarlık sözleşme, NBA'in en değerli kontratlarından biri olarak gösterilmişti.



