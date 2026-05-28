Napoli, Allegri ile anlaştı!

Napoli, Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktörünü hemen buldu.



İtalyan ekibi, Conte'ye veda etmesinin ardından Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.



NAPOLI'Yİ KABUL ETTİ



Romano'nun haberine göre, Milan'dan ayrılan Allegri, Napoli'nin sunduğu tüm şartları kabul etti ve teklife "Evet" dedi.



58 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde Napoli'ye imza atacağı belirtildi. Allegri, Napoli ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.



MILAN VEDA ETTİ



Milan, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının ardından Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmıştı.



Allegri, geride kalan sezonda Milan'ın başında 42 maçta sahaya çıktı ve 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.



