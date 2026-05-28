 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Napoli, Allegri ile anlaştı!

Antonio Conte ile yollarını ayıran Napoli, Milan'dan ayrılan Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.

calendar 28 Mayıs 2026 19:18 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Allegri ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Napoli, Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktörünü hemen buldu.

İtalyan ekibi, Conte'ye veda etmesinin ardından Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.

NAPOLI'Yİ KABUL ETTİ

Romano'nun haberine göre, Milan'dan ayrılan Allegri, Napoli'nin sunduğu tüm şartları kabul etti ve teklife "Evet" dedi.

58 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde Napoli'ye imza atacağı belirtildi. Allegri, Napoli ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

MILAN VEDA ETTİ

Milan, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının ardından Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmıştı.

Allegri, geride kalan sezonda Milan'ın başında 42 maçta sahaya çıktı ve 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.