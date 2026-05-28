Fenerbahçe'ye stoper önerisi: Malang Sarr

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Lens ile sözleşmesi sona eren savunmacı Malang Sarr'ı transfer listesine aldı.

calendar 28 Mayıs 2026 11:22
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertlilerin başkanının kim olacağı merak ediliyor.  Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

Savunma hattına takviye düşünen Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye önemli bir öneri geldi.

Sadettin Saran yönetiminin listeye aldığı Lens'in 27 yaşındaki oyuncusu Malang Sarr, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hedef listesine dahil edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Bu sezon Fransa Ligue 1'de Lens formasıyla başarılı bir görüntü çizen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi de sona erdi.

PİYASA DEĞERİ

Hem sol bek hem de sol stoper oynayabilen Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

39 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Fransız savunma oyuncusu bu sezon Lens'te 39 resmi maça çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
