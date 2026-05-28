Fenerbahçe'ye stoper önerisi: Malang Sarr

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertlilerin başkanının kim olacağı merak ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.



Savunma hattına takviye düşünen Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye önemli bir öneri geldi.



Sadettin Saran yönetiminin listeye aldığı Lens'in 27 yaşındaki oyuncusu Malang Sarr, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hedef listesine dahil edildi.



SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ



Bu sezon Fransa Ligue 1'de Lens formasıyla başarılı bir görüntü çizen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi de sona erdi.



PİYASA DEĞERİ



Hem sol bek hem de sol stoper oynayabilen Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



39 RESMİ MAÇA ÇIKTI



Fransız savunma oyuncusu bu sezon Lens'te 39 resmi maça çıktı.



