Galatasaray'da beklenmedik kriz!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu genel olarak korumak istese de beklenmedik bir Lemina kriziyle karşı karşıya kaldı.

calendar 27 Mayıs 2026 19:17
Galatasaray tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. Sarı kırmızılılar, üst üste 4. lig şampiyonluğunu yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'ya kaldı.

Galatasaray'da yönetim kadronun büyük bir kısmını korumak istiyor. Ancak sarı kırmızılılar beklenmedik bir krizle karşılaştı.

Galatasaray ve Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri yavaşladı. Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor maçının ardından sarı kırmızılılarda kalmak istediğini açıklasa da görüşmeler beklentilerden farklı ilerliyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar takımları, Mario Lemina ile ilgileniyor. Haberde Lemina'nın farklı deneyim yaşamaya açık olduğu belirtildi.

Galatasaray'da 2. dönemini yaşayan Mario Lemina, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
