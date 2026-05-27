Dünya Kupası'na play-off'tan gitmemiz A Milli Takımı çöl sıcağına bıraktı!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD'nin Arizona eyaletindeki Arizona Athletic Grounds'ta (Mesa Tesisleri) kampa girecek. Ancak rakiplerimiz turnuva vizesini erken cebe koyup serin Kaliforniya tesislerini kaparken; play-off'tan dev organizasyona dahil olan Türkiye'ye çöl sıcağı kaldı.



BÜYÜK RİSK VAR



Elde kalan seçenekler arasından seçilen bu tesis her ne kadar son teknolojiye sahip olsa da haziran ve temmuz aylarında 40-45 derece arasında gezinen kavurucu sıcağıyla Bizim Çocuklar için büyük bir risk barındırıyor. Ev sahibi ABD; ideal sıcaklığa sahip Irvine'da (25°C) kamp yapacak. Paraguay ve Avustralya da San Francisco'nun serin iklimindeki (21°C) tesislerde turnuvaya hazırlanacak.



YOL YORGUNU OLACAĞIZ



2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda seyahat yorgunluğu ve uçuş mesafeleri açısından en dezavantajlı takım Türkiye...



Milli Takım çöl sıcağıyla boğuşmasının yanında maçlar için Kanada (Vancouver) ve Kaliforniya arasında 4 bin 200 kilometreden fazla uçacak. Kaliforniya Irvine'de kalacak ABD ise toplam bin 800 kilometre uçacak. Kamp üssü San Francisco'da olan Paraguay toplam 600, San Francisco Oakland'daki Avustralya da toplam 2 bin 100 kilometre mesafe katedecek.



