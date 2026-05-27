Dünya Kupası 2026
Dünya Kupası'na play-off'tan gitmemiz A Milli Takımı çöl sıcağına bıraktı!

Direkt katılım hakkı kazanan ülkeler serin bölgelerdeki tesisleri önceden kaptı, Ay-Yıldızlılar açıkta kaldı. Montella ve öğrencileri Arizona'nın 40-45 derecelik sıcağında adeta hayatta kalma mücadelesi verecek.

calendar 27 Mayıs 2026 16:41
Haber: Sözcü, Fotoğraf: TFF
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD'nin Arizona eyaletindeki Arizona Athletic Grounds'ta (Mesa Tesisleri) kampa girecek. Ancak rakiplerimiz turnuva vizesini erken cebe koyup serin Kaliforniya tesislerini kaparken; play-off'tan dev organizasyona dahil olan Türkiye'ye çöl sıcağı kaldı.

BÜYÜK RİSK VAR

Elde kalan seçenekler arasından seçilen bu tesis her ne kadar son teknolojiye sahip olsa da haziran ve temmuz aylarında 40-45 derece arasında gezinen kavurucu sıcağıyla Bizim Çocuklar için büyük bir risk barındırıyor. Ev sahibi ABD; ideal sıcaklığa sahip Irvine'da (25°C) kamp yapacak. Paraguay ve Avustralya da San Francisco'nun serin iklimindeki (21°C) tesislerde turnuvaya hazırlanacak.

YOL YORGUNU OLACAĞIZ

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda seyahat yorgunluğu ve uçuş mesafeleri açısından en dezavantajlı takım Türkiye...

Milli Takım çöl sıcağıyla boğuşmasının yanında maçlar için Kanada (Vancouver) ve Kaliforniya arasında 4 bin 200 kilometreden fazla uçacak. Kaliforniya Irvine'de kalacak ABD ise toplam bin 800 kilometre uçacak. Kamp üssü San Francisco'da olan Paraguay toplam 600, San Francisco Oakland'daki Avustralya da toplam 2 bin 100 kilometre mesafe katedecek.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
