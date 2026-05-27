Barış Alper Yılmaz'ın yeni bir hayali var!

Galatasaray'da kariyer rekoru kıran Barış Alper Yılmaz, şimdi de Milli formayla Dünya Kupası'na damga vurmaya hazırlanıyor.

27 Mayıs 2026 12:17
Barış Alper Yılmaz'ın yeni bir hayali var!
Sezon başında NEOM'a transferi nedeniyle kulüple karşı karşıya geldi, kadro dışı kaldı; ama kısa sürede geri döndü ve sezonun yıldızı oldu. Gol katkısında kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz, şimdi de Milli formayla Dünya Kupası'na damga vurmaya hazırlanıyor.

AYRILMAK ÜZEREYDİ
Üst üste dördüncü şampiyonlukla noktalanan 2025-2026 sezonunda Galatasaray'ın en fazla konuşulan oyuncuları arasında hiç şüphesiz Barış Alper Yılmaz başı çekiyordu. Sezon başlamadan önce NEOM'a transferi gündeme gelen Barış, yıllık 10 milyon Dolar teklife "Evet" demiş, kulüpten transfer izni istemişti.

KADRO DIŞI KALMIŞTI
Ancak Galatasaray Yönetimi, yıldız futbolcudan beklediği şartlar oluşmazken, üstüne bir de Şampiyonlar Ligi hedefleri devreye girince teklifi geri çevirmiş, ardından ortalık karışmıştı. Barış tepkisini sosyal medyada gösterince, kulüp de onu kadro dışı bırakmıştı.

KARİYER REKORU KIRDI
Okan Buruk öğrencisine sahip çıktı ve 2 maçlık kadro dışı kararının ardından Barış takıma geri döndü. Ne olduysa da ondan sonra oldu. Takımın en istikrarlı ve vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, şampiyonluğa en fazla katkı sağlayan oyuncular arasında parladı. Bu sezon 49 resmi maçta 3.691 dakika süre alan Barış, 12 gol 16 asistle hem çift hanelere ulaştı hem de skor katkısında kariyer rekorunu kırmayı başardı.

HİKAYENİN DEVAMI...
Performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, şimdi yeni bir hikâye daha yazmanın peşinde. Galatasaray'a 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer olup tırnaklarıyla kazıyarak yükselişine devam eden Barış, bu kez de A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'na damga vurmaya hazırlanıyor.

DÜNYAYA DUYURACAK
Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Ay-Yıldızlı oyuncu, adını dünyaya duyurup değerini katlamanın hayallerini kuruyor.

