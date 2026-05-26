Amir Murillo, Panama'nın Dünya Kupası kadrosunda

Panama Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.



Teknik direktör Thomas Christiansen tarafından açıklanan kadroda, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Amir Murillo da yer aldı.



Panama, El Salvador'u mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılım hakkını elde etmişti. Orta Amerika temsilcisi, ilk kez 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.



Panama, Dünya Kupası öncesinde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Bosna Hersek ile hazırlık maçları oynayacak.



L Grubu'nda yer alan Panama, turnuvadaki ilk maçında 17 Haziran'da Gana ile karşılaşacak. Panama daha sonra İngiltere ve Hırvatistan ile mücadele edecek.



Panama'nın 26 kişilik turnuva kadrosu şöyle:



Kaleci: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejia (Club Nacional), Cesar Samudio (CD Marathon)



Defans: Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (FC Pari Nizhniy Novgorod), Jose Cordoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)



Orta Saha: Anibal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Jose Luis Rodriguez (FC Juarez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Barcenas (Mazatlan FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Catolica)



Forvet: Ismael Diaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Jose Fajardo (CD Universidad Catolica), Tomas Rodriguez (Deportivo Saprissa)



