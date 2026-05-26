Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Amir Murillo, Panama'nın Dünya Kupası kadrosunda

Dünya Kupası'nda yer alan Panama, milli takım kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'tan Amir Murillo, kadroda yer aldı.

calendar 26 Mayıs 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:35
Amir Murillo, Panama'nın Dünya Kupası kadrosunda
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Panama Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Thomas Christiansen tarafından açıklanan kadroda, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Amir Murillo da yer aldı.

Panama, El Salvador'u mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılım hakkını elde etmişti. Orta Amerika temsilcisi, ilk kez 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

Panama, Dünya Kupası öncesinde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Bosna Hersek ile hazırlık maçları oynayacak.

L Grubu'nda yer alan Panama, turnuvadaki ilk maçında 17 Haziran'da Gana ile karşılaşacak. Panama daha sonra İngiltere ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Panama'nın 26 kişilik turnuva kadrosu şöyle:

Kaleci: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejia (Club Nacional), Cesar Samudio (CD Marathon)

Defans: Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (FC Pari Nizhniy Novgorod), Jose Cordoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Orta Saha: Anibal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Jose Luis Rodriguez (FC Juarez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Barcenas (Mazatlan FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Catolica)

Forvet: Ismael Diaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Jose Fajardo (CD Universidad Catolica), Tomas Rodriguez (Deportivo Saprissa)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi müjdeyi verdi
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi müjdeyi verdi
Gana
Gana'nın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı
Amir Murillo, Panama
Amir Murillo, Panama'nın Dünya Kupası kadrosunda
Fas
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
ABD
ABD'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön