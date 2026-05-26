Gana'nın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı

Gana Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için açıklanan 28 kişilik aday kadrosunda Mohammed Kudus yer almadı.

calendar 26 Mayıs 2026 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:44
Gana Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Carlos Queiroz tarafından açıklanan 28 kişilik aday kadroda, sakatlığı bulunan Mohammed Kudus yer almadı.

Tottenham forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun ocak ayında yaşadığı sakatlık sonrası tam olarak iyileşemediği belirtildi.

Ayrıca eski Chelsea oyuncusu Abdul Rahman Baba da uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.

Gana, 2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nda Hırvatistan, İngiltere ve Panama ile mücadele edecek.

Gana'nın geniş kadrosu şöyle:

Kaleciler: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax)

Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moskova), Elisha Owusu (Auxerre)

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Gana
Gana'nın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
