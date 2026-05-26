Gana'nın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı

Gana Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.



Teknik direktör Carlos Queiroz tarafından açıklanan 28 kişilik aday kadroda, sakatlığı bulunan Mohammed Kudus yer almadı.



Tottenham forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun ocak ayında yaşadığı sakatlık sonrası tam olarak iyileşemediği belirtildi.



Ayrıca eski Chelsea oyuncusu Abdul Rahman Baba da uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.



Gana, 2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nda Hırvatistan, İngiltere ve Panama ile mücadele edecek.



Gana'nın geniş kadrosu şöyle:



Kaleciler: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax)



Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moskova), Elisha Owusu (Auxerre)



Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)



Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)



