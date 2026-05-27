A Milli Takım'da 'ödenmeyen prim' iddialarına TFF'den cevap

Kamuoyunu meşgul eden tartışmaya TFF son noktayı koydu. Oyuncu grubunun sergilediği "önce başarı" duruşu hatırlatılarak, "Ödenmemiş tek kuruş yok" denildi.

calendar 27 Mayıs 2026 16:01
A Millî Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken, kamuoyunda dillendirilen "primler ödenmedi" iddiaları üzerine TFF yetkililerinden net bir bilgilendirme geldi.

PAZARLIK YAPILMADI

Hatırlanacağı üzere kaptan Hakan Çalhanoğlu, prim tartışmalarının ilk çıktığı dönemde takımı adına, "Bizim için en büyük hediye Dünya Kupası'na katılmak. Eğer bir prim vermeyi düşünüyorsanız, bu sizin takdirinizdir" diyerek herhangi bir pazarlık yapmayacaklarını beyan etmişti. Teknik direktör Montella'nın da destek verdiği bu tutumun ardından, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, futbolcuların bu duruşuna karşılık bir prim miktarı belirledi.

10,5 MİLYON DOLAR

Yapılan son açıklamada, belirlenen bu tutarların Dünya Kupası öncesi bütün futbolcuların hesaplarına yatırıldığı kaydedildi. Yetkililer, "Söz verilip de ödenmemiş hiçbir prim alacağı bulunmamaktadır" diyerek tartışmaların önünü kesti. Hacıosmanoğlu'nun "tarihin en karakterli oyuncu grubu" olarak nitelendirdiği millî futbolcuların, maddi konularla gündeme gelerek yıpratılmaması için resmî bir rakam telaffuz edilmese de kulislerde önemli bilgiler dolaşıyor. Sızan haberlere göre; FIFA'nın Dünya Kupası katılım payı olarak ödediği 10,5 milyon dolarlık ödülün tamamı futbolculara dağıtıldı.

VİLLADA AĞAOĞLU KEFALETİ

Dünya Kupası elemeleri sırasında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündeme getirdiği "Bodrum'da villa" vaadi, iş dünyasından gelen destekle somutlaştı. Hacıosmanoğlu, 22 yıllık hasretin bitmesi hâlinde futbolculara kendi şahsi imkânlarıyla Bodrum'da inşa edilecek villalardan vereceğini taahhüt etmişti. Bu vaatle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun akrabası olan ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, TFF yöneticileriyle yaptığı sohbette bu sözün arkasında olduğunu teyit etti. Ağaoğlu'nun, "Başkan'ın verdiği söz, benim de sözümdür. O villalar mutlaka teslim edilecek" dediği öğrenildi. 



TESTTEN GEÇTİLER

Hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Millî Takım'da oyunculara fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik direktör Vincenzo Montella da testler sırasında hazır bulundu.

KAMP YERİ ARİZONA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımların ana kamp alanları belli oldu. A Millî Takım'ın kamp alanı, Arizona Eyaleti'nde yer alan Mesa şehrindeki Arizona Athletic Grounds Tesisleri oldu. Ay yıldızlılar D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
