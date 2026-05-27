A Milli Takım'da 'ödenmeyen prim' iddialarına TFF'den cevap

A Millî Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken, kamuoyunda dillendirilen "primler ödenmedi" iddiaları üzerine TFF yetkililerinden net bir bilgilendirme geldi.
PAZARLIK YAPILMADI
Hatırlanacağı üzere kaptan Hakan Çalhanoğlu, prim tartışmalarının ilk çıktığı dönemde takımı adına, "Bizim için en büyük hediye Dünya Kupası'na katılmak. Eğer bir prim vermeyi düşünüyorsanız, bu sizin takdirinizdir" diyerek herhangi bir pazarlık yapmayacaklarını beyan etmişti. Teknik direktör Montella'nın da destek verdiği bu tutumun ardından, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, futbolcuların bu duruşuna karşılık bir prim miktarı belirledi.
10,5 MİLYON DOLAR
Yapılan son açıklamada, belirlenen bu tutarların Dünya Kupası öncesi bütün futbolcuların hesaplarına yatırıldığı kaydedildi. Yetkililer, "Söz verilip de ödenmemiş hiçbir prim alacağı bulunmamaktadır" diyerek tartışmaların önünü kesti. Hacıosmanoğlu'nun "tarihin en karakterli oyuncu grubu" olarak nitelendirdiği millî futbolcuların, maddi konularla gündeme gelerek yıpratılmaması için resmî bir rakam telaffuz edilmese de kulislerde önemli bilgiler dolaşıyor. Sızan haberlere göre; FIFA'nın Dünya Kupası katılım payı olarak ödediği 10,5 milyon dolarlık ödülün tamamı futbolculara dağıtıldı.
VİLLADA AĞAOĞLU KEFALETİ
Dünya Kupası elemeleri sırasında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündeme getirdiği "Bodrum'da villa" vaadi, iş dünyasından gelen destekle somutlaştı. Hacıosmanoğlu, 22 yıllık hasretin bitmesi hâlinde futbolculara kendi şahsi imkânlarıyla Bodrum'da inşa edilecek villalardan vereceğini taahhüt etmişti. Bu vaatle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun akrabası olan ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, TFF yöneticileriyle yaptığı sohbette bu sözün arkasında olduğunu teyit etti. Ağaoğlu'nun, "Başkan'ın verdiği söz, benim de sözümdür. O villalar mutlaka teslim edilecek" dediği öğrenildi.
TESTTEN GEÇTİLER
Hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Millî Takım'da oyunculara fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik direktör Vincenzo Montella da testler sırasında hazır bulundu.
KAMP YERİ ARİZONA
2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımların ana kamp alanları belli oldu. A Millî Takım'ın kamp alanı, Arizona Eyaleti'nde yer alan Mesa şehrindeki Arizona Athletic Grounds Tesisleri oldu. Ay yıldızlılar D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olmaya hazırlanırken, bu sayfa kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek noktada sunmayı hedeflemektedir. Turnuvaya dair en çok aranan başlıklar arasında yer alan 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası fikstür ve 2026 Dünya Kupası maç programı gibi temel içerikler, düzenli olarak güncellenmekte ve detaylandırılmaktadır.
Turnuvayı izlemek ve yayın bilgilerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi sorulara yanıt veren içerikler de bu sayfada yer almaktadır. Türkiye özelinde ise dünya kupası Türkiye, milli takım fikstür ve milli takım son dakika haberleri gibi başlıklar altında, milli takımın turnuvadaki durumu ve tüm gelişmeler detaylı şekilde sunulmaktadır.
Bu mikro sayfa, yalnızca bir fikstür veya skor platformu olmanın ötesinde, kapsamlı bir Dünya Kupası rehberi olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcılar burada 2026 Dünya Kupası gruplar, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası fikstür bilgilerine ulaşırken, aynı zamanda dünya kupası maçları, dünya kupası sonuçlar, dünya kupası canlı ve dünya kupası canlı sonuçlar gibi içerikleri tek bir akışta takip edebilir.
2026 Dünya Kupası sürecinde kullanıcı davranışları yalnızca maç takibi ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda detaylı içerik tüketimi ve anlık bilgi ihtiyacı ile şekillenmektedir. Bu nedenle sayfada dünya kupası canlı, dünya kupası canlı sonuçlar ve dünya kupası maçları akışı sürekli güncellenerek kullanıcıların gerçek zamanlı veri ihtiyacı karşılanmaktadır.
Aynı zamanda turnuvayı yakından takip eden kullanıcılar için 2026 Dünya Kupası fikstür, 2026 Dünya Kupası maç programı ve 2026 Dünya Kupası gruplar bilgileri, sade ve erişilebilir bir yapı ile sunulmaktadır. Kullanıcılar bu sayfada dünya kupası hangi kanalda, dünya kupası tv programı ve dünya kupası kaçta gibi yayın odaklı aramalarına yanıt bulurken, 2026 Dünya Kupası izle ve dünya kupası canlı içerikleri ile maçları izleme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.