Beşiktaş'tan savunmaya yerli hamlesi!

Beşiktaş, Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. 28 yaşındaki başarılı stoper için yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından resmi girişimler başlayacak.

calendar 27 Mayıs 2026 12:40
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Konyaspor'un tecrübeli savunmacısı Adil Demirbağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

YENİ HOCA BEKLENİYOR

Siyah Beyazlılar'ın transfer konusunda son kararı göreve gelecek teknik direktörün raporuna göre vereceği ifade edildi. Yeşil-Beyazlılar'ın oyuncuyla devam etmek istediği belirtilirken, sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle olası ayrılık ihtimali de dikkat çekiyor.

MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA

Adil, geride kalan sezonda 24 maçta görev alıp 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İsmi A Milli Takım'la da anılan 28 yaşındaki sağ ayaklı stoper, 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı. Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final başarısında büyük pay sahibi olan kaptan Adil Demirbağ'ın kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
