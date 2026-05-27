Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Iva Dudova'yı transfer etti

calendar 26 Mayıs 2026 19:22 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 01:22
Haber: AA
Eczacıbaşı Dynavit, 20 yaşındaki Bulgar pasör çaprazı Iva Dudova'yı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, 1,98 metre boyundaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini belirterek "Potansiyeline inandığımız genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Iva'nın Eczacıbaşı Dynavit çatısı altında yeteneklerini sergileyebileceği, gelişimini sürdürebileceği ve takımımıza değer katabileceği bir ortam bulacağına inanıyoruz. Doğru çalışma disiplini ve kulüp kültürümüzle birlikte, önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dudova, 2021'deki 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi pasör çaprazı olurken, bu sezon Bulgaristan Ligi'nde de MVP seçildi.

 

