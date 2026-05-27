Alvaro Morata'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, sosyal medya hesabından hakkında yazılan bir paylaşımı yalanladı. İspanyol futbolcu, sarı kırmızılı kulübü çok sevdiğini ifade etti.

calendar 27 Mayıs 2026 00:54
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a katılan ve bu sezon başında Como'ya transfer olan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili açıklama yaptı.

Kendisi hakkında atılan bir gönderiyi alıntılayan İspanyol yıldız, paylaşılan içeriğin doğru olmadığını ifade etti.

Morata açıklamasında, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
