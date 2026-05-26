Como'dan İsmail Yüksek'e yakın takip!

calendar 26 Mayıs 2026 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 16:43
Fotoğraf: AA
İtalya Serie A ekiplerinden Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İtalyan temsilcisi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ

Milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta görev alan İsmail Yüksek, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
