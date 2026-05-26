Como'dan İsmail Yüksek'e yakın takip!

İtalya Serie A ekiplerinden Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İtalyan temsilcisi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.



SÖZLEŞMESİ



Milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta görev alan İsmail Yüksek, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



