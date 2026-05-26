Rafael Leao'dan veda gibi açıklama!

Milan forması giyen ve ayrılıkla adı geçen Rafael Leao, veda gibi bir açıklamada bulundu.

calendar 26 Mayıs 2026 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan forması giyen Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Portekizli yıldız, açıklamasında adeta Milan'a veda etti.

Milan'da taraftarlarla sorun yaşayan ve adı ayrılıkla geçen 26 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler.

Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar."

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Milan ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Rafael Leao, geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

