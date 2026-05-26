 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Aziz Yıldırım'dan 1 Milyar TL'lik proje açıklaması

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp için önemli bir projelerinin olduğunu söyledi.

calendar 26 Mayıs 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 15:36
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan 1 Milyar TL'lik proje açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Seçim öncesi açıklamalarına devam eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasına yönelik önemli bir açıklama yaptı.

PROJE AÇIKLAMASI; 1 MİLYAR TL

Fenerbahçe'ye yılda 1 Milyar TL getirecek projesi olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım "Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil! Kulüp için projemiz var! Arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek... İnanıyorum yapacağız, çözeceğiz... O zaman kulübe 18, 24 aydan sonra her ay 1 milyar girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım ayrıca "Proje üzerinde çalışıyoruz. Seçimden önce açıklamayacağız ancak gerekirse açıklarız" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.