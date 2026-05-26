Aziz Yıldırım'dan 1 Milyar TL'lik proje açıklaması

Seçim öncesi açıklamalarına devam eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasına yönelik önemli bir açıklama yaptı.



PROJE AÇIKLAMASI; 1 MİLYAR TL



Fenerbahçe'ye yılda 1 Milyar TL getirecek projesi olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım "Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil! Kulüp için projemiz var! Arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek... İnanıyorum yapacağız, çözeceğiz... O zaman kulübe 18, 24 aydan sonra her ay 1 milyar girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.



Aziz Yıldırım ayrıca "Proje üzerinde çalışıyoruz. Seçimden önce açıklamayacağız ancak gerekirse açıklarız" ifadelerini kullandı.



