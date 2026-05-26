Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme daha gündeme geldi.
Siyah-Beyazlı yönetim, Gedson Fernandes için yeniden devreye girdi. Spartak Moskova'da mutsuz olduğu ve ayrılık planları yaptığı konuşulan Portekizli orta saha için temasların başladığı öğrenildi.
Orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arayan Beşiktaş Yönetimi, taraftarın sevgilisi olan Gedson'u yeniden Dolmabahçe'ye getirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının oyuncunun şartlarını öğrenmek adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtiliyor.
GALATASARAY DA DEVREDE
Ancak Siyah-Beyazlılar'ın bu transferde işi hiç kolay olmayacak. Çünkü ezeli rakip Galatasaray da Gedson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Gedson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor.
DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Gedson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken, iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig'i yakından tanıması, taraftarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak tahmin edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Spartak Moskova ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova formasıyla 36 maça çıkan Gedson Fernandes, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes için karşı karşıya!
Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'nın yolunu tutan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, yaz transfer döneminde Süper Lig'e geri dönebilir. İşte detaylar...
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30