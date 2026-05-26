Galatasaray'dan Anguissa için cazip teklif!

Galatasaray, Napoli forması giyen Frank Anguissa ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuyu cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.

calendar 26 Mayıs 2026 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için İtalya'dan Frank Anguissa iddiası gündeme geldi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Napoli, orta sahasını yenilemek istiyor ve yüksek ihtimalle Anguissa'dan vazgeçecek.

SÖZLEŞME RAFA KALKTI

Napoli, geçen yıl sonu ve yıl başında Anguissa ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyordu ancak Kamerunlu futbolcunun yeni mukavelesi rafa kalktı. İtalyan ekibi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 30 yaşındaki futbolcudan bonservis kazanmak istiyor.

GALATASARAY'DAN CAZİP TEKLİF

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Anguissa'yı cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.

Anguissa, Napoli'den 2.5 milyon euro artı bonuslar kazanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Frank Anguissa, Türkiye'ye transfer olması durumunda bu rakamı iki katına çıkarabilir.

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Beşiktaş'ın da Kamerunlu orta saha oyuncusunun durumunu takip ettiği belirtildi.

ANGUISSA'NIN PERFORMANSI

Napoli'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan Anguissa, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

SARA DA NAPOLI'NİN LİSTESİNDE

Öte yandan Anguissa'nın Napoli'den ayrılması durumunda Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın da İtalyan ekibinin listesinde olduğu hatırlatıldı. Gabriel Sara ile ayrıca İngiltere'den Aston Villa'nın ilgilendiği kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
