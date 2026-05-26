Aziz Yıldırım: '28 şampiyonluğu tescil etmek kolay'

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde olacak genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı, İstanbul Kuyumcular Odası'nda düzenlenen kahvaltı programına katılarak üyelerle bir araya geldi.



Fenerbahçe'nin geçmişte kazandığı şampiyonlukların resmi olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan Yıldırım, yıldız tartışmalarıyla ilgili net mesaj verdi. Aziz Yıldırım açıklamasında, "Bizim istediğimiz, 1959 yılından önce 19+9 şampiyonluğumuz var diyoruz ve istiyoruz. Göğsüne de hakkın olanı yıldız olarak koyabilirsin. Biz yıldız tescilini, her yıl şampiyonluğu kanıtlayan bir olayı maddi bir yerlere bağlarsak o zaman problem olur" dedi.



Efsane başkan "Bizim şampiyonluğumuzu tescil et diyorsan o kolay. Onların tescil etmesine de gerek yok. Biz zaten tespit edip göndereceğiz kendilerine. Bakın bizim şu kadar şampiyonluğumuz var ister tescil et, ister etme ben buraya yıldızı koydum" sözleriyle görüşünü dile getirdi.



"ALİ KOÇ BENİ ARAMADI"



Eski Başkan, Ali Koç'a "Ben 1 yıl daha görevde kalmak istiyorum. Bana destek verin, eğer başarılı olamazsam bırakırım. Başkan adaylarıyla da konuş. Seçimi eylül ayına bırakma. Haziran'da yap" dediğinden bahseden Aziz Yıldırım, "Bana Dubai'den döneyim görüşeceğiz sözlerini söyledi. Sonra bana geri dönmedi. Seçimi eylül ayına koydular. Eylül'e koyunca camiaya zarar verdi. Seçim sezon başladıktan hemen sonra olmamalıydı" diye konuştu.



