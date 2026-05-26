25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Aziz Yıldırım: "28 şampiyonluğu tescil etmek kolay"

Aziz Yıldırım, 1959 öncesi 28 şampiyonluğun tescil edilmesinin kolay olduğundan bahsetti... Yıldırım, "İster tescil etsinler ister etmesinler, ben buraya yıldızı koydum" ifadesini kullandı

calendar 26 Mayıs 2026 08:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım: '28 şampiyonluğu tescil etmek kolay'
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde olacak genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı, İstanbul Kuyumcular Odası'nda düzenlenen kahvaltı programına katılarak üyelerle bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin geçmişte kazandığı şampiyonlukların resmi olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan Yıldırım, yıldız tartışmalarıyla ilgili net mesaj verdi. Aziz Yıldırım açıklamasında, "Bizim istediğimiz, 1959 yılından önce 19+9 şampiyonluğumuz var diyoruz ve istiyoruz. Göğsüne de hakkın olanı yıldız olarak koyabilirsin. Biz yıldız tescilini, her yıl şampiyonluğu kanıtlayan bir olayı maddi bir yerlere bağlarsak o zaman problem olur" dedi.

Efsane başkan "Bizim şampiyonluğumuzu tescil et diyorsan o kolay. Onların tescil etmesine de gerek yok. Biz zaten tespit edip göndereceğiz kendilerine. Bakın bizim şu kadar şampiyonluğumuz var ister tescil et, ister etme ben buraya yıldızı koydum" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

"ALİ KOÇ BENİ ARAMADI"

Eski Başkan, Ali Koç'a "Ben 1 yıl daha görevde kalmak istiyorum. Bana destek verin, eğer başarılı olamazsam bırakırım. Başkan adaylarıyla da konuş. Seçimi eylül ayına bırakma. Haziran'da yap" dediğinden bahseden Aziz Yıldırım, "Bana Dubai'den döneyim görüşeceğiz sözlerini söyledi. Sonra bana geri dönmedi. Seçimi eylül ayına koydular. Eylül'e koyunca camiaya zarar verdi. Seçim sezon başladıktan hemen sonra olmamalıydı" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
