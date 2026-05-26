Göztepe'den Ahmed Kutucu hamlesi

Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Ahmed Kutucu için harekete geçti.
GALATASARAY'LA GÖRÜŞME
İzmir ekibinin yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.
Galatasaray, birçok Süper Lig kulübünün de ilgilendiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe'den gelen teklifi değerlendirmeye alacak. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den ilgilendiği Bertuğ Yıldırım transferinde de Ahmed Kutucu'yu takasta kullanmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer sürecinde yaşanacak gelişmelere göre 26 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda karar verecek.
SEZON PERFORMANSI
Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sınırlı sürelerde de etkili olamayan Ahmed Kutucu, Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Ahmed Kutucu, Galatasaray'da tüm kulvarlarda 36 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
