25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Göztepe'den Ahmed Kutucu hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu transferi için harekete geçti.

26 Mayıs 2026 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Ahmed Kutucu için harekete geçti.

GALATASARAY'LA GÖRÜŞME

İzmir ekibinin yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Galatasaray, birçok Süper Lig kulübünün de ilgilendiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe'den gelen teklifi değerlendirmeye alacak. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den ilgilendiği Bertuğ Yıldırım transferinde de Ahmed Kutucu'yu takasta kullanmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer sürecinde yaşanacak gelişmelere göre 26 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda karar verecek.

SEZON PERFORMANSI

Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sınırlı sürelerde de etkili olamayan Ahmed Kutucu, Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Ahmed Kutucu, Galatasaray'da tüm kulvarlarda 36 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
