EuroLeague'de büyük tartışma: 'Mafya Olympiakos'

EuroLeague'de gerek Olympiakos'un Real Madrid'i 92-85 yenerek şampiyon olduğu finalde, gerekse Fenerbahçe Beko'yu yendiği yarı finalde hakem yönetimi, Olympiakos için "Mafya" eleştirilerine yol açtı.



Hakemlerin kritik anlardaki kararları sert şekilde eleştirildi. Faul kararları ve temas yorumları yoğun tepki çekti. Özellikle Sreten Radovic'in başını çektiği hakem üçlüsünün (Robert Lottermoser ve Olegs Latisevs) performansı ağır eleştirilere maruz kaldı.



GARİP ŞEYLER OLDU



Real Madrid'in yıldızı Mario Hezonja, "Sonlarda bazı tuhaf şeyler, rahatsız edici durumlar oldu" diye tepki gösterdi. Koç Sergio Scariolo ise "Hakem konusuna şimdi girmeyeceğim" imasında bulundu.



Ev sahibi avantajı ve Atina'daki yoğun atmosferin de etkisiyle hakem kararları "Mafya" seviyesinde yorumlandı.



