Bursaspor golcüsünü buldu: Thiam

Trendyol 1'inci Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Bursaspor yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Süper Lig deneyimi olan golcü arayışındaki yeşil-beyazlı kulübün gündemine gelen son isim Mame Thiam oldu. Çorum FK'nın Süper Lig vizesini kapmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki Senegalli forvet, menajerler aracılığıyla Bursaspor'a önerildi.



MENAJERİYLE TEMAS KURULDU



Fotomaç'tan Serkan Yetişmişoğlu'nun haberine göre; Yeşil beyazlı yönetimin Thiam'ın menajeriyle temas kurarak golcü oyuncunun mali şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi. Play-off finalinde Esenler Erokspor karşısında galibiyeti perçinleyen golü atan Senegalli oyuncunun Timsah'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Çorum FK ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Thiam, çok yönlü oyuncu. Santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.



33 MAÇTA 14 GOLE KATKI



34 yaşındaki Senegalli santrfor sezonun ilk yarısında Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'un forması giydi ve 14 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Ara transfer döneminde Çorum FK'ya transfer olan 1.85 boyundaki forvet, süre aldığı 19 karşılaşmada 10 gol atarken, 2 de asiste imza attı. Thiam geride kalan sezonda toplam 33 maçta 12 gol ve 2 asist yaptı.



TAM 7 SEZONDUR TÜRKİYE'DE



Aynı zamanda İtalya pasaportu bulunan tecrübeli golcü, son 7 sezondur Türkiye'nin muhtelif takımlarının forma giydi. Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansla 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam, daha sonra Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor ve Çorum FK'da futbol kariyerini sürdürdü.



