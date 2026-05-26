Bursaspor golcüsünü buldu: Thiam

Yabancı golcü arayışlarını sürdüren Bursaspor yönetimi, Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde başrolü oynayan Thiam'ı renklerine katmak için harekete geçti. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas kuruldu.

calendar 26 Mayıs 2026 08:36
Haber: Fotomaç
Trendyol 1'inci Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Bursaspor yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig deneyimi olan golcü arayışındaki yeşil-beyazlı kulübün gündemine gelen son isim Mame Thiam oldu. Çorum FK'nın Süper Lig vizesini kapmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki Senegalli forvet, menajerler aracılığıyla Bursaspor'a önerildi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Fotomaç'tan Serkan Yetişmişoğlu'nun haberine göre; Yeşil beyazlı yönetimin Thiam'ın menajeriyle temas kurarak golcü oyuncunun mali şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi. Play-off finalinde Esenler Erokspor karşısında galibiyeti perçinleyen golü atan Senegalli oyuncunun Timsah'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Çorum FK ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Thiam, çok yönlü oyuncu. Santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

33 MAÇTA 14 GOLE KATKI

34 yaşındaki Senegalli santrfor sezonun ilk yarısında Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'un forması giydi ve 14 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Ara transfer döneminde Çorum FK'ya transfer olan 1.85 boyundaki forvet, süre aldığı 19 karşılaşmada 10 gol atarken, 2 de asiste imza attı. Thiam geride kalan sezonda toplam 33 maçta 12 gol ve 2 asist yaptı.

TAM 7 SEZONDUR TÜRKİYE'DE

Aynı zamanda İtalya pasaportu bulunan tecrübeli golcü, son 7 sezondur Türkiye'nin muhtelif takımlarının forma giydi. Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansla 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam, daha sonra Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor ve Çorum FK'da futbol kariyerini sürdürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
