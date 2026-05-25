25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
2-067'
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-068'
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-170'
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-165'
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
1-067'
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı

Serie A takımlarından Udinese'de sportif direktörlük görevini üstlenen Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatıldı. İnler, 2 yıl daha İtalyan ekibinde görev yapacak.

25 Mayıs 2026 18:13 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 19:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A ekibi Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. 

Udinese'den yapılan açıklamada "Kulüp, Gökhan'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını ve önümüzdeki iki sezon boyunca Udinese'de teknik alan başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Aarau, Zürich, Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor formalarını giyen Türk asıllı İsviçreli futbol adamı, Udinese'de 2024 yılından beri sportif direktör (Teknik alan sorumlusu) olarak görev yapıyor.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

41 yaşındaki sportif direktör, "Kontratımı uzattığımız için çok heyecanlıyım. Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. Burada harika bir yolculuğumuz ve büyük amaçlarımız var. Udinese tarihi bir kulüp." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
