Haber Tarihi: 25 Mayıs 2026 13:48 -
Güncelleme Tarihi:
25 Mayıs 2026 13:48
26 Mayıs yarın PTT açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?
Kurban Bayramı'nın o devasa tatil maratonuna artık saatler kala, son dakika kargo işlemlerini halletmek isteyenlerin ve internetten verdiği siparişin bayram öncesi eline ulaşmasını bekleyenlerin aklındaki o kritik soru gündemin zirvesine oturdu! Memleketine hediyelik eşya gönderenler, e-ticaret satıcıları ve acil evrak bekleyen milyonlarca vatandaş arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "26 Mayıs yarın PTT açık mı? Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, Aras, MNG yarın kaça kadar açık, dağıtım var mı?" sorguları tüketici sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte şube kapısından eli boş dönmemeniz ve paketlerinizin bayram sonrasına kalmaması için bilmeniz gereken o sarsıcı kargo takvimi!
Paketini alıp erkenden kargo şubesinin yolunu tutmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri yarın tam gün açık olacak mı?
26 MAYIS YARIN PTT AÇIK MI? (İDARİ İZİN VE YARIM GÜN KRİZİ)Kısa, net ve yarınki planlarınızı doğrudan şekillendirecek o resmi gerçek: Kanunlara göre PTT şubeleri 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe) günü sadece YARIM GÜN (öğlen 12.30 - 13.00'e kadar) hizmet vermekle yükümlüdür!Ancak devlet kurumu olan PTT tarafında vatandaşları bekleyen devasa bir "idari izin" tehlikesi var:İdari İzin Riski: Hükümet tarafından memurlara verilen 9 günlük Kurban Bayramı idari izni PTT çalışanlarını da kapsadığı için, birçok PTT şubesi yarın tamamen kapalı olabilir veya sadece kısıtlı sayıda nöbetçi personelle işlem yapabilir.Ne Yapmalı?: Eğer işleminiz mutlaka PTT üzerinden yapılacaksa, şubeye gitmeden önce mutlaka 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgenizdeki şubenin açık olup olmadığını teyit etmeniz hayati önem taşıyor!AREFE GÜNÜ ÖZEL KARGOLAR AÇIK MI? (SAAT 13.00 UYARISI)Özel kargo şirketlerinde ise durum çok daha net, ancak bir o kadar da acele gerektiriyor!Yarım Gün Mesaisi: Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo gibi tüm özel şirketler 26 Mayıs Arefe günü AÇIKTIR; ancak sadece SAAT 13.00'e kadar!Resmi Tatil Zili: Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, Arefe günü öğlen saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlar. Bu nedenle tüm özel kargo şubeleri öğle saatlerinde kepenk indirecek ve sistemlerini tamamen kapatacaktır.
Dağıtım Olacak Mı?: Yarın sabah saatlerinde (09.00 - 13.00 arası) kuryeler sahada olacak ve sınırlı sürede dağıtım yapmaya çalışacaktır. Ancak öğleden sonra hiçbir paket teslimatı yapılmayacaktır.BAYRAM BOYUNCA KARGOLAR NE OLACAK?Yarın saat 13.00'ten sonra kargoya veremediğiniz tüm paketlerin kaderi maalesef bayram sonrasına kalıyor! 27-28-29-30 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tüm PTT ve özel kargo şubeleri tamamen kapalı olacak, sahada hiçbir kurye dağıtım yapmayacaktır. Tüm kargo ve lojistik sektörü, tatilin bitiminin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahı normal mesaisine dönecektir. Gönderilerinizi yarın öğlene kadar sisteme girdirmeyi unutmayın!
