Como'da Alvaro Morata'ya veda kararı

İtalya Serie A'da dikkat çeken bir başarıya imza atan ve Şampiyonlar Ligi biletini kapan Como, Alvaro Morata ile yollarını ayırmayı planlıyor.



COMO'DA 1 GOL!



33 yaşındaki futbolcunun, Como macerası istediği gibi gitmedi. Morata, Como forması altında çıktığı 30 maçta 1 gol atabildi ve 2 asist yaptı.



DÜNYA KUPASI'NDA YOK



Morata, Como'daki etkisiz performansının ardından İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almadı.



OPSİYON DEVREYE GİRDİ AMA...



Como, deneyimli futbolcuyu Milan'dan şarta bağlı zorunlu (Belirli maç sayısı, Como'nun ligde kalması) satın alma opsiyonu ile kiralamıştı. [1 Milyon Euro kiralama bedeli, 9 Milyon Euro opsiyon]



AYRILIK PLANI



Calciomertaco'da yer alan habere göre, Morata'nın Como'ya kesin transferinde zorunlu opsiyon devreye girdi ve 33 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar uzadı. Ancak Como, performansı sonrası Morata'yı takımda tutmayı düşünmüyor.



GETAFE GÜNDEME GELDİ



Morata için daha önce Getafe iddiaları gündeme gelmişti. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerine başladığı İspanyol ekibine transferine sıcak bakıyor.



