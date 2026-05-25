 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-022'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Como'da Alvaro Morata'ya veda kararı

Como, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alvaro Morata ile yaz aylarında yollarını ayırmayı planlıyor.

calendar 25 Mayıs 2026 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 15:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'da Alvaro Morata'ya veda kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


İtalya Serie A'da dikkat çeken bir başarıya imza atan ve Şampiyonlar Ligi biletini kapan Como, Alvaro Morata ile yollarını ayırmayı planlıyor.

COMO'DA 1 GOL!

33 yaşındaki futbolcunun, Como macerası istediği gibi gitmedi. Morata, Como forması altında çıktığı 30 maçta 1 gol atabildi ve 2 asist yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA YOK

Morata, Como'daki etkisiz performansının ardından İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almadı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ AMA...

Como, deneyimli futbolcuyu Milan'dan şarta bağlı zorunlu (Belirli maç sayısı, Como'nun ligde kalması) satın alma opsiyonu ile kiralamıştı. [1 Milyon Euro kiralama bedeli, 9 Milyon Euro opsiyon]

AYRILIK PLANI

Calciomertaco'da yer alan habere göre, Morata'nın Como'ya kesin transferinde zorunlu opsiyon devreye girdi ve 33 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar uzadı. Ancak Como, performansı sonrası Morata'yı takımda tutmayı düşünmüyor.

Como, yaz aylarında Alvaro Morata ile yollarını ayırmak istiyor.

GETAFE GÜNDEME GELDİ

Morata için daha önce Getafe iddiaları gündeme gelmişti. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerine başladığı İspanyol ekibine transferine sıcak bakıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.