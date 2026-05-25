25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-025'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Mayıs 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, "İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz." dedi.

Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Hakan Safi, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Kulüp üyeleri veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğini anlatan Safi, sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık vermek istediğini ifade etti.

Yoğun seçim çalışması yaptığını aktaran Safi, "Fenerbahçe'nin neferiyiz ve hizmetkarıyız. Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe'nin sahibi sizlersiniz. Seçimde sandıklara sahip çıkıp Fenerbahçe'yi tekrar Fenerbahçelilere emanet edeceğiz." diye konuştu.

"Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız." ifadesini kullanan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda rabbim bizleri utandırmasın. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
