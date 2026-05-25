 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-022'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Zeynep Sönmez, Roland Garros'a veda etti

Zeynep Sönmez, Roland Garros ilk turunda Daria Kasatkina'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

calendar 25 Mayıs 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 14:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Roland Garros'a veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News
 Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.