Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'ı üzen karar ve Cagliari'den açıklama

Süper Lig'de sezonu istediği gibi tamamlayamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlı takımda yeni transferler kadar kiralıktan dönecek futbolcuların durumu da merak ediliyor.
SEMİH KILIÇSOY KARARI
Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için karar verildi.
İtalyan ekibinin, milli futbolcunun 12 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.
CAGLILARI'DEN AÇIKLAMA VE MESAJ!
Semih Kılıçsoy için açıklama yapan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane "Umarım Semih, bu sezon daha fazlasını yapabilmek için neleri eksik bıraktığını düşünür ve bu deneyimin olumlu yönlerini yanında götürür. Onun nasıl kullanıldığı konusunda bana hiçbir zaman bir dayatma yapılmadı. Elimde büyük bir yetenek olduğunu biliyordum ama bu yeteneğin, belli seviyelere ulaşabilmek için başka şeylere de ihtiyaç duyduğunu anlaması gerekiyor. Semih'in kendisine katması gereken hâlâ çok şey var." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Cagliari'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Semih Kılıçsoy'un ailevi sebeplerden dolayı, takımının dün oynadığı son lig maçını beklemeden İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ
Genç futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve menajerinin kulüp arayışında olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetimi ise Semih konusunda yeni teknik direktörün vereceğe karara göre hareket etmeyi planlıyor.
CAGLIARI PERFORMANSI
Cagliari formasını bu sezon 25 maçta giyen Semih, 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla toplam 87 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 16 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
20 yaşındaki golcü oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Siyah-beyazlı takımda yeni transferler kadar kiralıktan dönecek futbolcuların durumu da merak ediliyor.
SEMİH KILIÇSOY KARARI
Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için karar verildi.
İtalyan ekibinin, milli futbolcunun 12 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.
CAGLILARI'DEN AÇIKLAMA VE MESAJ!
Semih Kılıçsoy için açıklama yapan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane "Umarım Semih, bu sezon daha fazlasını yapabilmek için neleri eksik bıraktığını düşünür ve bu deneyimin olumlu yönlerini yanında götürür. Onun nasıl kullanıldığı konusunda bana hiçbir zaman bir dayatma yapılmadı. Elimde büyük bir yetenek olduğunu biliyordum ama bu yeteneğin, belli seviyelere ulaşabilmek için başka şeylere de ihtiyaç duyduğunu anlaması gerekiyor. Semih'in kendisine katması gereken hâlâ çok şey var." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Cagliari'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Semih Kılıçsoy'un ailevi sebeplerden dolayı, takımının dün oynadığı son lig maçını beklemeden İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ
Genç futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve menajerinin kulüp arayışında olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetimi ise Semih konusunda yeni teknik direktörün vereceğe karara göre hareket etmeyi planlıyor.
CAGLIARI PERFORMANSI
Cagliari formasını bu sezon 25 maçta giyen Semih, 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla toplam 87 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 16 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
20 yaşındaki golcü oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.