Deportivo La Coruna, 8 yıl sonra La Liga'ya döndü

Deportivo La Coruna'da La Liga hasreti bitti.
La Liga 2'nin 41. haftasında Real Valladolid'i deplasmanda Bil Nsongo'nun golleriyle 2-0 mağlup eden ekip, Deportivo La Coruna, 8 yıl sonra İspanya La Liga'ya yükseldi.
Deportivo, futbol kamuoyunda "El Turco" lakabıyla biliniyor.
Ligde lider olan Racing Santander de üst lige adını yazdırmıştı.
