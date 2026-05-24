Arda Güler'den Arbeloa'ya veda!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, görevden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa için bir paylaşım yaptı.



Arda Güler, paylaşımında İspanyol teknik adama veda etti. Milli futbolcu, paylaşımında, "Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.



Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.



