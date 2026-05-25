Süper Lig'in 39. deplasmanı Çorum

Çorum FK'nin Süper Lig vizesi almasıyla Çorum, Süper Lig'e ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.

calendar 25 Mayıs 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Ahlatcı Çorum FK ile temsil edilecek Çorum, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.

Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig vizesi alması sonrasında Çorum kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez mücadele edecek.

Bu sezona kadar 38 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Çorum kenti ilk kez ev sahipliği yapacak. Daha önce Diyarbakırspor'un mücadele ettiği Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ın ikinci temsilcisi olacak.

Diyarbakırspor, en son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele etti.

Rekor İstanbul'da

2026-27 sezonuna kadar Süper Lig'de İstanbul'dan 19, Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.

İstanbul'dan takım sayısı 6

1962-63'te 11 İstanbul ekibinin mücadele ettiği Süper Lig'de 2021-22'de 8 olan sayı gelecek sezon 6'ya düşecek.

1962-63, 1964-65,1965-66 ve 1967-68'de altışar Ankara ekibinin yer aldığı Süper Lig'de 2008-09'da 4'e kadar düşen Ankara'yı gelecek sezon yine sadece Gençlerbirliği temsil edecek.

İzmirli takım sayısının ilk yıllarında 5'e çıktığı Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi yine İzmir'den 1 ekip yer alacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
