Galatasaray'da orta sahaya üç yıldız adayı

Şampiyonlar Ligi'nde hedef büyüten Galatasaray orta saha için transfer politikasını tamamen dünya yıldızları üzerine kurdu.
Başkan Dursun Özbek'in, "En kısa zamanda" dediği dev kupaya kilitlenen sarı-kırmızılılar, tüm finansal imkanlarını seferber etmiş durumda. İlk hedef Real Madrid'in 23 yaşındaki Fransız yıldızı Eduardo Camavinga. 50 milyon Euro piyasa değerine sahip orta saha oyuncusu için resmi girişimler hız kazandı.
Listenin ikinci sırasında Juventus forması giyen Khephren Thuram var. 25 yaşındaki başarılı merkez orta sahanın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. Üçüncü aday ise Villarreal'de istikrarlı bir sezon geçiren ve güncel değeri 40 milyon Euro olan 27 yaşındaki Senegalli ön libero Pape Gueye.
Yönetim, bu üç yıldızdan birini kadrosuna katıp, Devler Ligi'nde ses getirecek bir orta saha hattı kurmayı hedefliyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Geride kalan sezonda oyuncuların istatistikleri şu şekilde:
Eduardo Camavinga
43 Maç
2 Gol
1 Asist
Khephren Thuram
45 Maç
4 Gol
4 Asist
Pape Gueye
39 Maç
5 gol
2 Asist
