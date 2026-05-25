25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'da orta sahaya üç yıldız adayı

Galatasaray, orta saha transferinde Eduardo Camavinga, Pape Gueye ve Khephren Thuram gibi isimlerle ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, üç oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor.

25 Mayıs 2026 08:49
Haber: Sözcü
Şampiyonlar Ligi'nde hedef büyüten Galatasaray orta saha için transfer politikasını tamamen dünya yıldızları üzerine kurdu.

Başkan Dursun Özbek'in, "En kısa zamanda" dediği dev kupaya kilitlenen sarı-kırmızılılar, tüm finansal imkanlarını seferber etmiş durumda. İlk hedef Real Madrid'in 23 yaşındaki Fransız yıldızı Eduardo Camavinga. 50 milyon Euro piyasa değerine sahip orta saha oyuncusu için resmi girişimler hız kazandı.

Listenin ikinci sırasında Juventus forması giyen Khephren Thuram var. 25 yaşındaki başarılı merkez orta sahanın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. Üçüncü aday ise Villarreal'de istikrarlı bir sezon geçiren ve güncel değeri 40 milyon Euro olan 27 yaşındaki Senegalli ön libero Pape Gueye.

Yönetim, bu üç yıldızdan birini kadrosuna katıp, Devler Ligi'nde ses getirecek bir orta saha hattı kurmayı hedefliyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Geride kalan sezonda oyuncuların istatistikleri şu şekilde:

Eduardo Camavinga

43 Maç
2 Gol
1 Asist

Khephren Thuram

45 Maç
4 Gol
4 Asist

Pape Gueye

39 Maç
5 gol
2 Asist

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
