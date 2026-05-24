23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
1-2
23 Mayıs
Real Betis-Levante
2-1
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-0
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
1-1
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
1-0
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
3-0
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
4-2
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
3-1
23 Mayıs
Girona-Elche
1-1
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
2-1
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
2-0
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
0-2
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
0-2
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Bernardo Silva, Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, gözüne kestirdiği yıldız isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın, gündemine aldığı Bernardo Silva'nın talep ettiği maaş belli oldu.

calendar 24 Mayıs 2026 09:36 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 09:39
Haber: Sabah
Dries Mertens'in boşluğunu 1 senedir dolduramayan Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi.

Sarı-kırmızılı takımda listenin ilk sırasına Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva yazıldı.

G.SARAY'DAN İSTEDİĞİ RAKAM

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Bernardo Silva'nın üç yıllık anlaşma karşılığında imza paraları da dahil toplam 55 milyon Euro istediği öğrenildi.

Manchester City ile sözleşmesi dolan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bu talebi üzerine sarı-kırmızılılaların geri adım attığı kaydedildi.

ATLETICO İDDİASI

İspanyol medyası ise Silva'nın, Atletico Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. 



DEĞERİ 27 MİLYON EURO

31 yaşındaki Bernardo Silva'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Tecrübeli futbolcu, 2017 yılından beri giydiği Manchester City formasına bu sezon sonunda veda etti.

İngiliz devi, Bernardo'yu Monaco'dan 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Geride kalan sezonda City formasını 52 kez giyen Silva, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldız, çıktığı 52 maçta toplam 3795 dakika süre aldı.  

  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
