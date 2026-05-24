Bernardo Silva, Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Dries Mertens'in boşluğunu 1 senedir dolduramayan Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi.
Sarı-kırmızılı takımda listenin ilk sırasına Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva yazıldı.
G.SARAY'DAN İSTEDİĞİ RAKAM
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Bernardo Silva'nın üç yıllık anlaşma karşılığında imza paraları da dahil toplam 55 milyon Euro istediği öğrenildi.
Manchester City ile sözleşmesi dolan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bu talebi üzerine sarı-kırmızılılaların geri adım attığı kaydedildi.
ATLETICO İDDİASI
İspanyol medyası ise Silva'nın, Atletico Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
DEĞERİ 27 MİLYON EURO
31 yaşındaki Bernardo Silva'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
Tecrübeli futbolcu, 2017 yılından beri giydiği Manchester City formasına bu sezon sonunda veda etti.
İngiliz devi, Bernardo'yu Monaco'dan 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Geride kalan sezonda City formasını 52 kez giyen Silva, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldız, çıktığı 52 maçta toplam 3795 dakika süre aldı.
Sarı-kırmızılı takımda listenin ilk sırasına Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva yazıldı.
G.SARAY'DAN İSTEDİĞİ RAKAM
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Bernardo Silva'nın üç yıllık anlaşma karşılığında imza paraları da dahil toplam 55 milyon Euro istediği öğrenildi.
Manchester City ile sözleşmesi dolan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bu talebi üzerine sarı-kırmızılılaların geri adım attığı kaydedildi.
ATLETICO İDDİASI
İspanyol medyası ise Silva'nın, Atletico Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
DEĞERİ 27 MİLYON EURO
31 yaşındaki Bernardo Silva'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
Tecrübeli futbolcu, 2017 yılından beri giydiği Manchester City formasına bu sezon sonunda veda etti.
İngiliz devi, Bernardo'yu Monaco'dan 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Geride kalan sezonda City formasını 52 kez giyen Silva, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldız, çıktığı 52 maçta toplam 3795 dakika süre aldı.