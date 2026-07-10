Beşiktaş, Widzew Lodz karşısında umduğunu bulamadı!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya geldi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pappelstadion'da 35'er dakikadan iki devre halinde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 2-0'lık skorla kaybetti.
Widzew Lodz'a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Emil Kornvig ile 47. dakikada Francisco Alvarez kaydetti.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş, mücadeleye Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Cengizer, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Devrim Şahin ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.
Polonya temsilcisi ise karşılaşmada Bartlomiej Dragowski, Ricardo Visus, Christopher Cheng, Emil Kornvig, Fran Alvarez, Angel Baena, Sebastian Bergier, Przemyslaw Wisniewski, Carlos Isaac, Julian Shehu ve Karol Swiderski ilk 11'yle mücadele etti.
EMİRHAN TOPÇU KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ın Slovakya kampında bugün oynadığı iki hazırlık müsabakasında savunma oyuncusu Emirhan Topçu kadroda yer almadı.
Kulüpten alınan bilgiye göre yapılan sakatlık risk analizleri sonucunda Emirhan'ın kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Öte yandan kaptan Orkun Kökçü ve Kassoum Ouattara da müsabakalarda forma giymedi.
SALİH ÖZCAN VE DOĞAN ALEMDAR, MAÇI SAHA KENARINDAN İZLEDİ
Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Özcan ve Doğan Alemdar, hazırlık maçlarını saha kenarından takip etti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yurt dışı kampına bugün dahil olurken hazırlık maçlarında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Kaleci Doğan Alemdar da mücadeleyi yedek kulübesinin yanında izledi.
MELİH AYDOĞDU VE ÖNDER ÖZEN, MAÇLARI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen, hazırlık maçlarını tribünden izledi.
Siyah-beyazlı kurmaylar, karşılaşmaları dikkatle takip etti.
DÖRT HAZIRLIK MAÇI GERİDE KALDI
Beşiktaş, sezon öncesi kampında dört hazırlık maçını geride bıraktı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda Gyirmot'u 2-1 yenerken, MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
Bugün oynanan maçlarda Mattersburg'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Widzew Lodz'a ise 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan siyah-beyazlı ekip, 14 Temmuz Salı günü TSİ 12.00'de Dinamo Malzenice, saat 18.30'da ise Spartak Trnava ile karşılaşacak.
Beşiktaş, bu maçlarla yurt dışı kampını tamamlayacak.
Widzew Lodz'a galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Emil Kornvig ile 47. dakikada Francisco Alvarez kaydetti.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, günün ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş, mücadeleye Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Cengizer, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Devrim Şahin ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.
Polonya temsilcisi ise karşılaşmada Bartlomiej Dragowski, Ricardo Visus, Christopher Cheng, Emil Kornvig, Fran Alvarez, Angel Baena, Sebastian Bergier, Przemyslaw Wisniewski, Carlos Isaac, Julian Shehu ve Karol Swiderski ilk 11'yle mücadele etti.
EMİRHAN TOPÇU KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ın Slovakya kampında bugün oynadığı iki hazırlık müsabakasında savunma oyuncusu Emirhan Topçu kadroda yer almadı.
Kulüpten alınan bilgiye göre yapılan sakatlık risk analizleri sonucunda Emirhan'ın kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Öte yandan kaptan Orkun Kökçü ve Kassoum Ouattara da müsabakalarda forma giymedi.
SALİH ÖZCAN VE DOĞAN ALEMDAR, MAÇI SAHA KENARINDAN İZLEDİ
Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Özcan ve Doğan Alemdar, hazırlık maçlarını saha kenarından takip etti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yurt dışı kampına bugün dahil olurken hazırlık maçlarında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Kaleci Doğan Alemdar da mücadeleyi yedek kulübesinin yanında izledi.
MELİH AYDOĞDU VE ÖNDER ÖZEN, MAÇLARI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen, hazırlık maçlarını tribünden izledi.
Siyah-beyazlı kurmaylar, karşılaşmaları dikkatle takip etti.
DÖRT HAZIRLIK MAÇI GERİDE KALDI
Beşiktaş, sezon öncesi kampında dört hazırlık maçını geride bıraktı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda Gyirmot'u 2-1 yenerken, MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
Bugün oynanan maçlarda Mattersburg'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Widzew Lodz'a ise 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan siyah-beyazlı ekip, 14 Temmuz Salı günü TSİ 12.00'de Dinamo Malzenice, saat 18.30'da ise Spartak Trnava ile karşılaşacak.
Beşiktaş, bu maçlarla yurt dışı kampını tamamlayacak.