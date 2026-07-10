Amed, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki Furkan Soyalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Son olarak Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Son olarak Kayserispor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.