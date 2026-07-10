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Manchester United'da hedef Manu Kone

Manchester United, Roma forması giyen 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Manu Kone ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da hedef Manu Kone
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Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United, Roma formaası giyen Fransız orta saha oyuncusu Manu Kone ile ilgileniyor.

Roma'nın, daha önce Inter ve Arsenal gibi takımlarla da adı geçen 25 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 50 milyon euro olduğu belirtildi.

Roma'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kone, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kone'nin, Roma ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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