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Çorum FK, Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı

Arca Çorum FK, Brezilyalı savunmacı Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Çorum FK, Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Marcos Felipe'nin kesin transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Marcos Felipe'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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