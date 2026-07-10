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Adil Demirbağ için transfer açıklaması!

Konyaspor, Adil Demirbağ için Trabzonspor ve Başakşehir'den resmi teklifler aldıklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Adil Demirbağ için transfer açıklaması!
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Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şubesi Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Radyospor'a konuşan Küçükbakırcı, Trabzonspor ve Başakşehir'in 27 yaşındaki stoper için resmi teklif sunduğunu, ancak Konyaspor'un beklentilerinin henüz karşılanmadığını ifade etti.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELMEDİ"

Küçükbakırcı, "Başakşehir ve Trabzonspor'dan resmi teklifler geldi. Para artı takasta oyuncu teklif ettiler ancak bizim istediğimiz şartlar oluşmadı. Adil değerli bir oyuncumuz. Beklentilerimiz karşılandığı takdirde transferine onay verebiliriz. Adil Demirbağ için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif gelmedi. İddialar doğru değil" " ifadelerini kullandı.

Deneyimli yönetici, Adil Demirbağ için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini belirterek, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Öte yandan Küçükbakırcı, Basel'e transfer olan Olaigbe'nin ayrılık sürecine de değinerek, Belçikalı futbolcunun hem Konyaspor'da hem de Trabzonspor'da kalmak istemediğini, İsviçre ekibinden gelen teklifin ardından transferine kolaylık sağladıklarını dile getirdi.

 

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