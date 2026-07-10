Fenerbahçe, Greenwood'u almaya gitti

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u almaya gitti! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve sportif direktör Oğuz Çetin, Greenwood transferinin tamamlamak ve Marsilya ile görüşmek için Fransa'ya gitti.
GERİ DÖNÜŞ PLANLAMASI
A Spor'da yer alan habere göre, Marsilya ile görüşecek Fenerbahçe cephesinde 23.30'da (Cuma akşamı) geri dönüş planlaması var ancak bu uçuş planlamasında sarkma da yaşanabilir.
İngiliz yıldızın 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Mason Greenwood transferinde final aşamasında olan Fenerbahçe'de 24 yaşındaki yıldız için artık resmi açıklama bekleniyor.
ÖDENECEK BONSERVİS
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.
Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon euro olacak.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
GERİ DÖNÜŞ PLANLAMASI
A Spor'da yer alan habere göre, Marsilya ile görüşecek Fenerbahçe cephesinde 23.30'da (Cuma akşamı) geri dönüş planlaması var ancak bu uçuş planlamasında sarkma da yaşanabilir.
İngiliz yıldızın 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Mason Greenwood transferinde final aşamasında olan Fenerbahçe'de 24 yaşındaki yıldız için artık resmi açıklama bekleniyor.
ÖDENECEK BONSERVİS
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.
Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon euro olacak.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.