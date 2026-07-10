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Fenerbahçe, Greenwood'u almaya gitti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Sportif Direktör Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferi için Fransa'ya gitti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 10:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Greenwood'u almaya gitti
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GERİ DÖNÜŞ PLANLAMASI

A Spor'da yer alan habere göre, Marsilya ile görüşecek Fenerbahçe cephesinde 23.30'da (Cuma akşamı) geri dönüş planlaması var ancak bu uçuş planlamasında sarkma da yaşanabilir.

İngiliz yıldızın 24 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Mason Greenwood transferinde final aşamasında olan Fenerbahçe'de 24 yaşındaki yıldız için artık resmi açıklama bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.

Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon euro olacak.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

 

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