Beşiktaş'ta Lukaku için sağlık seferberliği

Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Romelu Lukaku transferinde süreci titizlikle yürütüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 33 yaşındaki Belçikalı golcünün geçmiş sakatlıkları nedeniyle sağlık durumunu detaylı şekilde incelemeye aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ
Beşiktaş'ın, Romelu Lukaku'nun tüm detaylı sağlık raporlarını talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yetkililerin, hem Napoli hem de Belçika Milli Takımı doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.
OLUMLU RAPOR BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın transferde resmi adım atmadan önce sağlık heyetinden net ve olumlu rapor beklediği ifade edildi. Lukaku'nun sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmenin, transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI
Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Napoli formasıyla sınırlı süre alabildi.
Belçikalı golcü, sezonu 7 maç ve 1 golle tamamladı.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda ise Belçika formasıyla yeniden öne çıktı. Yıldız futbolcu, turnuvada süre aldığı 5 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Beşiktaş'ın, Romelu Lukaku'nun tüm detaylı sağlık raporlarını talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yetkililerin, hem Napoli hem de Belçika Milli Takımı doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.
OLUMLU RAPOR BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın transferde resmi adım atmadan önce sağlık heyetinden net ve olumlu rapor beklediği ifade edildi. Lukaku'nun sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmenin, transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI
Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Napoli formasıyla sınırlı süre alabildi.
Belçikalı golcü, sezonu 7 maç ve 1 golle tamamladı.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda ise Belçika formasıyla yeniden öne çıktı. Yıldız futbolcu, turnuvada süre aldığı 5 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.