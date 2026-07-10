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Beşiktaş'ta Lukaku için sağlık seferberliği

Beşiktaş'ın forvet transferinde Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, Belçikalı golcünün sağlık durumunu netleştirmek için Napoli ve Belçika Milli Takımı doktorlarından detaylı rapor talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 08:57
Haber: Takvim
Beşiktaş'ta Lukaku için sağlık seferberliği
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Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Romelu Lukaku transferinde süreci titizlikle yürütüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 33 yaşındaki Belçikalı golcünün geçmiş sakatlıkları nedeniyle sağlık durumunu detaylı şekilde incelemeye aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Beşiktaş'ın, Romelu Lukaku'nun tüm detaylı sağlık raporlarını talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yetkililerin, hem Napoli hem de Belçika Milli Takımı doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

OLUMLU RAPOR BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın transferde resmi adım atmadan önce sağlık heyetinden net ve olumlu rapor beklediği ifade edildi. Lukaku'nun sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmenin, transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Napoli formasıyla sınırlı süre alabildi.

Belçikalı golcü, sezonu 7 maç ve 1 golle tamamladı.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda ise Belçika formasıyla yeniden öne çıktı. Yıldız futbolcu, turnuvada süre aldığı 5 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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