Ruben Amorim: "Modric'in kalmasını istiyorum"

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, sözleşmesi biten 40 yaşındaki orta saha oyuncuları Luka Modric'in takımda kalmasını istediğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 17:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ruben Amorim: 'Modric'in kalmasını istiyorum'
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Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, sözleşmesi biten Luka Modric'in takımda kalmasını istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli teknik adam, 40 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "Modric'i takımda tutmak istiyoruz. Onunla iki kez konuştum, gerekirse gidip onu kendim getiririm." dedi.

Ruben Amorim'in bu açıklaması sonrası Milan ile Hırvat orta saha oyuncusu arasında 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Milan'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Luka Modric, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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