Göztepe'de kaleci transferi gündemin ilk sırasında

Mateusz Lis'in ayrılığının ardından yeni kaleci arayışlarını hızlandıran Göztepe, Slovenya kampı öncesi transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 12:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de kaleci transferi gündemin ilk sırasında
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henriqe'nin yanı sıra orta saha Alex Matos'la sözleşme imzalayıp stoper Sonko Sundberg'le prensipte anlaşan Göztepe'de gözler kaleciye çevrildi.

3 sezon kalesini koruyan Mateusz Lis'i 2 milyon Euro karşılığında Polonya ekibi Lech Poznan'a gönderen sarı-kırmızılılarda yedek kaleci Ekrem Kılıçarslan da takımla vedalaştı.

Göz-Göz'ün altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Özçimen ise takıma döndü. Teknik ekibin ise bugün başlayacak ve 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek Slovenya kampında yeni kaleciyi kadroda görmek istediği kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yönetim ise ilk olarak İranlı Mohammad Khalifeh'i listesine aldı. Talipleri de olan 21 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar önemli yol kat edilemedi.

Ardından Polonyalı Axel Holewinski ile temasa geçen kurmaylar 20 yaşındaki eldivenin Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşma sağlamasının ardından transferden çekildi. Yerli isimlere de yönelen yönetim Jankat Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi isimleri listeye dahil ettiği ancak tercihin yabancı kaleci olacağı vurgulandı.

Sport Republic şirketinin kampın başlarında kaleci transferini netleştirmesi beklenirken, teknik direktör Stanimir Stoilov İsmail Köybaşı'nın futbola veda etmesinin ardından sol bek takviyesi de istedi.

Tunuslu Amin Cherni'ye alternatif arayan yönetimin yurt içi ve dışında görüştüğü isimler olduğu kaydedildi.

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