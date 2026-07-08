Olympiakos, Sofyan Amrabat için devrede!

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yunan ekibi Olympiakos'un, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yunanistan basınından Kokkinos Protathlitis gazetesinin haberine göre Olympiakos, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.
BETIS DE TAKİPTE
Öte yandan İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de Amrabat ile ilgilendiği belirtildi. Faslı orta saha oyuncusunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Yunan ekibi Olympiakos'un, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yunanistan basınından Kokkinos Protathlitis gazetesinin haberine göre Olympiakos, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.
BETIS DE TAKİPTE
Öte yandan İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de Amrabat ile ilgilendiği belirtildi. Faslı orta saha oyuncusunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.