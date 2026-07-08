Olympiakos, Sofyan Amrabat için devrede!

Olympiakos, Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat'ın transferi için görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Olympiakos, Sofyan Amrabat için devrede!
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Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yunan ekibi Olympiakos'un, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yunanistan basınından Kokkinos Protathlitis gazetesinin haberine göre Olympiakos, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.

BETIS DE TAKİPTE

Öte yandan İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de Amrabat ile ilgilendiği belirtildi. Faslı orta saha oyuncusunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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